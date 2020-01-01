мы поможем вернуть ваши деньги

Еще не все потеряно! Вы стали клиентом брокерской компании и потеряли все свои деньги? Воспользовались услугами «солидной» финансовой компании, а она оказалась пирамидой и похитила все Ваши деньги? Заказали товар, но не получили его? Если при оплате вы воспользовались картами Visa или MasterCard, то есть возможность вернуть ваши деньги!
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как мы осуществляем возврат средств?

Нижеперечисленные действия позволяют нам добиться наилучшего результата
оцениваем шансы вашего возврата

оцениваем шансы вашего возврата

Мы не беремся за безнадежные дела

заключаем с вами договор

заключаем с вами договор

Официальное сотрудничество строго по договору

подготавливаем доказательную базу

подготавливаем доказательную базу

Выберем лучшую стратегию возврата средств

инициируем процедуру chargeback

инициируем процедуру chargeback

Гарантируем проведение процедуры чарджбек

сколько стоят наши услуги?

Мы можем взяться за любое дело БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Просто оставьте заявку на бесплатную консультацию или позвоните по телефону +7 (495) 108-49-29, обратитесь на почту [email protected] или напишите в Skype: infoscam.ru и узнайте, сможем ли мы Вам помочь!
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что вы получите, обратившись к нам?

Каждый день мы работаем над улучшением качества и расширением спектра услуг
Персональный менеджер

Персональный менеджер

Специалист, который подготовит все необходимые документы

оперативность

оперативность

Сроки подготовки документов 7 - 14 дней

конфиденциальность

конфиденциальность

Гарантия полной конфиденциальности наших правоотношений

без предоплаты

без предоплаты

Возможность работать без предоплаты

время работает против вас!

Внимание! Мы не волшебники и работаем в рамках определенных бюрократических механизмов, возможности которых ограничены. Оспорить платеж, который Вы совершили, можно только в течение 540 дней после оплаты. Если у Вас появились сомнения в брокере, интернет-магазине или любом другом поставщике услуг, незамедлительно оставляйте заявку на бесплатную консультацию. Вы можете упустить сроки, и тогда мы не сможем Вам помочь.
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наше портфолио

Некоторые из наших результатов
Trade 12 + Сбербанк
OropaFX2 + Сбербанк
OropaFX + Сбербанк
MXtrade + Сбербанк
KSFtrade + Промсвязьбанк
CFD1000 — Ubroker + Казкоммерцбанк
Binary Uno — TixFX + Сбербанк
AlgoBanque + Qiwi Банк

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Ссылка на проект: https://mono-trade.com

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7 Mar
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Недавно моему хорошему знакомому начали наз...

7 Mar
Galore.pro (Галор Про) – благотворительный взнос в чьи-то оффшоры

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Брокер располагается по адресу https://galo...

7 Mar
Capital-financial-management: негативный опыт работы с брокером — ОТЗЫВЫ

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Удивительно, но на проект capital-financial...

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